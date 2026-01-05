Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıb
İKT
- 05 yanvar, 2026
- 14:17
Ötən ilin dekabr ayında Azərbaycanın elektron cihaz bazarında (kompüter, mobil cihaz və planşetlər) mobil cihazların payı 37,66 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, noyabr ayına nisbətən 4,31 faiz bəndi, 2024-cü ilin dekabr ayına nisbətən isə 33,76 faiz bəndi azdır. Beləliklə mobil cihazların bazar payı ardıcıl olaraq 6-cı aydır azalır (ümumi azalma 53 % təşkil edib).
Kompüterlərin bazar payı aylıq 4,39 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 36,56 faiz bəndi artaraq 62,02 % olub.
Dekabrda planşetlərin bazar payı 0,32 % təşkil edib. Bu, əvvəlki aya nisbətən 0,08 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 2,8 faiz bəndi azdır.
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıb
