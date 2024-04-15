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Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%

Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1% В первом квартале текущего года в Азербайджане была произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 1 млрд 444,6 млн манатов.
Финансы
15 апреля 2024 г. 15:47
Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 1%

В первом квартале текущего года в Азербайджане была произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 1 млрд 444,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, выросла на 2,9% до 76,1 млн манатов, а животноводства - увеличилась на 1% до 1 млрд 368,5 млн манатов.

В январе-марте в стране произведено 139,2 тыс. тонн мяса в живом весе, 504,5 тыс. тонн молока, 571,7 млн штук яиц и 96,6 тыс. тонн овощей. По сравнению с годом ранее производство мяса выросло на 0,6%, молока - на 0,6%, яиц - на 5,2%, овощей - на 2,7%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

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