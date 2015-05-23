В Варшаве состоялся Олимпийский пикник, посвященный I Европейским играм - ФОТО

Варшава. 23 мая. REPORT.AZ/ В столице Польши Варшаве в парке Кэмпа Потоцка состоялся 17-й ежегодный Олимпийский пикник.

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, в этом году Олимпийский пикник приурочен к I Европейским играм, которые пройдут в Азербайджане 12-28 июня.

На мероприятии приняли участие руководители Национального Олимпийского Комитета Польши, олимпийские медалисты этой страны, а также вице-премьер, министр экономики Януш Пехочиньский и посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов.

В своем выступлении посол поприветствовал всех гостей, а также пригласил всех на Игры в Баку. Он отметил, что на сегодняшнем пикнике будет предоставлена подробная информация об Азербайджане и Европейских Играх. Г. Гасанов также добавил, что на пикнике состоится концерт азербайджанской музыки, разыграны билеты на Европейские Игры.

После выступлений гости могли ознакомиться с лакомствами азербайджанской кухни на стенде посольства, а также посмотреть видеоролик о Европейских Играх.

Также на пикнике была презентована песня представителя Азербайджана на конкурсе Евровидение-2015 Эльнура Гусейнова "Hour of wolf" ("Час волка") и проведена специальная акция "Бег в Баку", на которой любой желающий мог пробежаться на беговой дорожке, а также попробовать себя в тех видах спорта, которые включены в программу Европейских Игр.