В первых Европейских играх в Баку примут участие 214 польских спортсменов

Варшава. 21 мая. REPORT.AZ/ "В первых Европейских играх в Баку 12-28 июня примут участие 214 польских спортсменов, которые померятся силами в 17 видах спорта".

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, об этом сообщила директор отдела олимпийской логистики и международных контактов Национального олимпийского комитета Польши Мажена Кошевская.

По ее словам, общее число делегатов от Польши будет составлять 334 человек: "Первая из трех групп польских спортсменов вылетит в Баку 8 июня. НОК Польши рассчитывает на медали в таких видах спорта, как гребля на байдарках, волейбол, велоспорт, стрельба из лука, настольный теннис, фехтование и борьба".