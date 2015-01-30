В Молдове состоялась презентация Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В столице Молдовы Кишиневе состоялась презентация первых Европейских игр "Баку-2015". Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Молдове, на презентации присутствовали экс-президент Молдовы Мирча Снегур, генеральный секретарь Аппарата президента Республики Молдова Ион Пэдурару, вице-спикер парламента Молдовы Лилиана Палихович, министр культуры этой страны Моника Бабук, депутаты, президент Национального олимпийского комитета Республики Молдова Николай Журавский, послы и другие дипломаты, аккредитованные в стране, известные спортсмены, общественные деятели Молдовы, бизнесмены и представители СМИ.

На церемонии презентации Европейских игр "Баку-2015" выступил посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев.

В своем выступлении посол Намик Алиев поблагодарил Национальный олимпийский комитет Молдовы за организацию данного мероприятия и рассказал о значении первых в истории спорта Европейских игр, подготовке Азербайджана к ним. Особо отмечалась огромная работа, проводимая Организационным комитетом по проведению первых Европейских игр "Баку-2015" под руководством президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой.

Особо было подчеркнуто, что подготовится к такого рода масштабным мероприятиям за короткое время стало возможно только благодаря устойчивому и динамичному развитию Азербайджана, достигнутому за последние годы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, неустанному вниманию и заботе по развитию спорта в стране.