В Баку состоялось открытие Дома болельщиков на I Европейских играх

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Cостоялось торжественное открытие Дома болельщиков на первых Европейских играх в Баку. Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, помощник президента России, вице-президент ОКР Игорь Левитин, министр спорта России Виталий Мутко, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, руководитель Россотрудничества Любовь Глебова и другие почетные гости.

«Сегодня сотрудничество в области спорта между Россией и Азербайджаном постоянно развиваются», - заявил на открытии президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

По его словам, российских и азербайджанских спортсменов, а также болельщиков двух стран исторически связывает очень многое. «У нас общее наследие, сформированное в советское время, общие культурные, исторические традиции», - подчеркнул он.

Президент ОКР отметил, что I Европейские игры в Баку являются важнейшими спортивными соревнованиями нынешнего года. «Россия представлена в Баку сильнейшими атлетами, в том числе олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, поэтому мы вправе рассчитывать на успешное выступление нашей команды», - сказал он.

Дом Болельщиков в Азербайджане расположен в здании Российского информационно-культурного центра.

Посетители Дома получат возможность примерить куртку-самбовку легендарного борца, четырёхкратного чемпиона мира по самбо, Федора Емельяненко, подержать в руках булавы и гимнастическую ленту двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой и даже сделать фото в "чемпионской" ушанке – счастливом талисмане команды России по пляжному футболу или в форме бронзового призера Олимпийских игр, профессионального баскетболиста НБА Тимофея Мозгова. Кроме того, при помощи специальных 3D-очков болельщики получат возможность увидеть спортивные трассы глазами атлетов.

Дом Болельщиков будет открыт для всех желающих с 12 по 28 июня. Вход – свободный.