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    В Баку состоялось открытие Дома болельщиков на I Европейских играх

    Президент Олимпийского комитета России: I Европейские игры в Баку -важнейшие спортивные соревнования нынешнего года

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/  Cостоялось торжественное  открытие Дома болельщиков на первых Европейских играх в Баку. Как сообщает Report, в церемонии приняли участие президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, помощник президента России, вице-президент ОКР Игорь Левитин, министр спорта России Виталий Мутко, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, руководитель Россотрудничества Любовь Глебова и другие почетные гости.

    «Сегодня сотрудничество в области спорта между Россией и Азербайджаном постоянно развиваются», - заявил на открытии  президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. 

    По его словам, российских и азербайджанских спортсменов, а также болельщиков двух стран исторически связывает очень многое. «У нас общее наследие, сформированное в советское время, общие культурные, исторические традиции», - подчеркнул он.

    Президент ОКР отметил, что I Европейские игры в Баку являются важнейшими спортивными соревнованиями нынешнего года. «Россия представлена в Баку сильнейшими атлетами, в том числе олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, поэтому мы вправе рассчитывать на успешное выступление нашей команды», - сказал он.

    Дом Болельщиков в Азербайджане расположен в здании Российского информационно-культурного центра.

    Посетители Дома получат возможность примерить куртку-самбовку легендарного борца, четырёхкратного чемпиона мира по самбо, Федора Емельяненко, подержать в руках булавы и гимнастическую ленту двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой и даже сделать фото в "чемпионской" ушанке – счастливом талисмане команды России по пляжному футболу или в форме бронзового призера Олимпийских игр, профессионального баскетболиста НБА Тимофея Мозгова. Кроме того, при помощи специальных 3D-очков болельщики получат возможность увидеть спортивные трассы глазами атлетов.

    Дом Болельщиков будет открыт для всех желающих с 12 по 28 июня. Вход – свободный.

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