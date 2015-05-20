Советник мэра Кракова: Европейские Игры - это огромная возможность показать миру достижения страны

Краков. 20 мая. REPORT.AZ/ "Европейские Игры - это огромная возможность показать миру достижения страны, в том числе и в области спорта".

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами сказал советник мэра Кракова по вопросам спорта Януш Козел (Janusz Koziol), комментируя предстоящие в Баку 12-28 июня первые Европейский Игры.

По его словам, Игры сближают людей и страны, особенно молодые, имеют возможность представить то, что у них есть.

Я.Козел выразил сожаление, что не сможет посетить Европейские Игры, однако отметил, что Польша может выиграть медали в некоторых видах спорта: "Мы должны радоваться каждой медали. Есть виды спорта, в которых Польша сильнее всех. Мы сильные в атлетике, фехтовании, гребле, хоккее на траве".