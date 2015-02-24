​Состоялась презентация новой униформы добровольцев "Баку-2015"

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня на Спортивной арене имени Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное "Стражам пламени" ("Алов горуйанлар").

Как отмечает Report, на мероприятии принял участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, гендиректор по операциям Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клег, исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев.

Отметив о важности и ответственности возложенной на добровольцев работы, министр сказал, что подобные мероприятия проводятся впервые. Он сказал, что в декабре 2012 года в Генассамблее Европейского олимпийского комитета в Риме приняли очень важное решение: "Решение касалось проведения в Баку первых Европейских игр. 39 из 49 представленных в комитете стран проголосовали за Азербайджан. После этого в нашей стране приступили к подготовке к играм".

Министр заявил, что 98% спортивных комплексов уже построено: "Строительство спортивных объектов, где будут проходить игры, завершится в конце февраля-начале марта. Затем приступят к тренировкам, подготовке и испытательным соревнованиям. I Европейские игры поменяли облик города. Приобретены новые автобусы и такси, обновляются фасады зданий. Мы хотим, чтобы об Азербайджане узнал весь мир. С 33 европейскими странами заключен контракт о вещании. То есть за играми будут следить около 150-и млн. европейцев. Планируем грандиозные церемонии открытия и закрытия игр. Для этого в столицу будут приглашены мировые звезды".

Затем состоялась презентация новой униформы добровольцев.

Выступивший С.Клег сказал, что "Стражи пламени" представляют особое значение: "Уверен, что они будут носить униформу с особой гордостью".