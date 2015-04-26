Состоялась церемония зажжения факела первых Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля в спортивной истории Азербайджана и мира произошло знаменательное событие. Как сообщает Report, был зажжен факел первых Европейских игр "Баку-2015".

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки.

Первые Европейские игры – представительное мероприятие, которое будет принимать наша страна, находится в центре внимания международной спортивной общественности.

А 26 апреля войдет в историю как начало волнения первых Европейских игр. В соответствии с олимпийской традицией, эстафета начинается в древнем храме огня – Атешгях. Факел первых Европейских игр в течение 47 дней будет пронесет по всем уголкам Азербайджана, и на церемонии открытия Игр будет доставлен на Бакинский Олимпийский стадион.

На церемонии выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем выступил президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки.

Далее Президент Ильхам Алиев в сопровождении председателя Организационного комитета первых Европейских игр, первой леди Мехрибан Алиевой и президента Европейского Олимпийского комитета Патрика Хикки зажег факел Игр.

Глава государства передал факел первому факелоносцу Европейских игр "Баку-2015", олимпийской чемпионке Рафиге Шабановой.

Таким образом, началось путешествие факела первых Европейских игр. К эстафете привлечены более 1000 факелоносцев, и в каждом регионе предусматривается проведение "Фестиваля огня". По земле факел будет перевозиться автобусом, фуникулером, велосипедом, под землей - в бакинском метро, по воде - на катере, а в воздухе – самолетом. 8 июня факел будет пронесен по спортивным аренам столицы, а 9 июня – по Ичеришехер. 10 июня будет последним днем факельной программы, и до того, как факел будет доставлен в Баку, он преодолеет расстояние почти в 5500 километров. Ствол факела, высота которого составляет 660 миллиметров, напоминает гранатовое дерево, которое присутствует в бренде "Баку-2015". Защищающий огонь медный наконечник имеет форму граната. 50 его зернышек отражают число стран, участвующих в Играх.