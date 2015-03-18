​Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского олимпийского стадиона

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие Бакинского олимпийского стадиона. Как отмечает Report, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия стадиона.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал главу государства о проделанной работе. Отмечалось, что стадион построен на территории площадью почти 50 гектаров, его высота составляет 62 метра, он состоит из шести ярусов. На территорию стадиона можно попасть с 4-х, а на трибуны – с 26 входов. Предусмотрено, что на стадион вместимостью 68 тысяч зрителей в соответствии с олимпийскими нормативами люди будут приходить, в основном, пешком или приезжать на общественном транспорте, для чего на территории построена стоянка на 3 тысячи 100 автомобилей.

Затем президент Ильхам Алиев и его супруга были проинформированы о проделанной работе в интерьере Бакинского олимпийского стадиона.

Отмечалось, что работы здесь уже завершены. При строительстве были использованы самое современное оборудование и строительные материалы. В соответствии с поручениями и рекомендациями президента Ильхама Алиева, который неоднократно знакомился с ходом строительных работ на Бакинском олимпийском стадионе и держал в центре внимания качество строительства, это грандиозное спортивное сооружение отличается современным архитектурным стилем и особой красотой, является вкладом в проводимую в нашем городе созидательную работу. Организационный комитет первых Европейских игр ведет активную работу, связанную с подготовкой к первым Европейским играм, в том числе строительством Бакинского олимпийского стадиона. Организационные работы осуществляются комитетом на высоком уровне. Своевременное и качественное ведение работ, связанных с подготовкой к первым Европейским играм, их соответствие международным стандартам находятся в центре постоянного внимания председателя Организационного комитета первых Европейских игр, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Состоявшиеся в разное время заседания Координационной комиссии Европейских игр имеют особое значение в проведении подготовительной работы на высоком уровне. Также придается большое значение пропаганде первых Европейских игр за рубежом. В этой связи особое значение имеют торжественные церемонии, проводимые в ряде европейских стран при участии первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Было доведено до внимания, что на стадионе, полностью отвечающем международным стандартам, созданы различные функциональные трибуны, беговая дорожка и другая инфраструктура. На стадионе, состоящем из основного и вспомогательного стадионов, а также механического здания, также построены сектора для зрителей-инвалидов, прессы, VVIP-, VIP- и CIP-сектора. Здесь созданы все условия для удобства гостей. Реализация таких инфраструктурных проектов в Азербайджане, который известен в мире как спортивная держава и выбрал поддержку спорта и Олимпийского движения одним из основных направлений своей государственной политики, демонстрирует мощь нашей страны. Строительство Бакинского олимпийского стадиона, являющегося важным этапом подготовки к первым Европейским играм, внушает уверенность в том, что это представительное международное спортивное мероприятие будет проведено на высоком уровне.

Решение о проведении в Баку первых Европейских игр было принято на 41-й сессии Генеральной Ассамблеи Европейского Олимпийского Комитета. Кандидатура нашей страны была поддержана 38 государствами. Принятие решения о проведении этих игр в Баку вытекало из международного авторитета нашей страны, сформировавшегося в мире ее положительного имиджа. Оно свидетельствует об интересе, который проявляется в международном масштабе к процессам развития в области спорта в Азербайджане. Проведение в Азербайджане – стране с древней историей и богатыми культурными традициями первых Европейских игр также вытекает из успехов, достигнутых нашей страной в последние годы в области спорта. За 22 года независимости азербайджанские атлеты завоевали на Олимпиадах 26, а на чемпионатах мира и Европы – около 2 тысяч медалей. На первых Европейских играх, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года, более 6 тысяч атлетов из 49 стран будут состязаться в 20 видах спорта. Соревнования будут проходить в Баку на 21 спортивном объекте. Условия, созданные на Бакинском олимпийском стадионе, где состоятся церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр, гарантируют, что это спортивное мероприятие будет организовано на высоком уровне.

Фундамент Бакинского олимпийского стадиона был заложен 6 июня 2011 года. В церемонии принимали участие президент Ильхам Алиев, президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини, а также выдающиеся представители мировой футбольной общественности, руководители федерации и ветераны футбола. Бакинский олимпийский стадион, вокруг которого заложены полосы озеленения общей площадью 82 тысячи квадратных метров, построен с высоким качеством и уже готов к эксплуатации.