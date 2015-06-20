Первый Олимпийский чемпион Азербайджана посетит Дом болельщиков I Европейских игр

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня, 20 июня в 20:00 в Доме Болельщиков в Баку состоится встреча болельщиков с первым Олимпийским чемпионом Азербайджана, известным дзюдоистом Назимомом Гусейновым, сообщили Report в Российском информационно-культурном центре.

В Доме Болельщиков все желающие смогут не только получить автограф и сфотографироваться и лично пообщаться с легендарным Олимпийским чемпионом, но и увидеть его медали, в том числе Олимпийскую.

Назим Гусейнов завоевал золотую медаль в Барселоне на Олимпийских играх 1992 года.

По итогам 1992 года он был признан лучшим дзюдоистом мира, был знаменосцем сборной Азербайджана на Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

Указом Президента Азербайджана Н. Гусейнов был награждён орденом «Слава».



