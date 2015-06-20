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    Первый Олимпийский чемпион Азербайджана посетит Дом болельщиков I Европейских игр

    Все желающие смогут получить автограф, сфотографироваться и лично пообщаться с легендарным Олимпийским чемпионом

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/  Сегодня, 20 июня в 20:00 в Доме Болельщиков в Баку состоится встреча болельщиков с первым Олимпийским чемпионом Азербайджана, известным  дзюдоистом Назимомом Гусейновым, сообщили Report в Российском информационно-культурном центре. 

    В Доме Болельщиков все желающие смогут не только получить автограф и сфотографироваться и лично пообщаться с легендарным Олимпийским чемпионом, но и увидеть его медали, в том числе Олимпийскую.

    Назим Гусейнов завоевал  золотую  медаль в Барселоне на Олимпийских играх 1992 года.
    По итогам 1992 года он был признан лучшим дзюдоистом мира,  был знаменосцем сборной Азербайджана на Олимпийских играх 1996 года в Атланте.
    Указом Президента Азербайджана  Н. Гусейнов был награждён орденом «Слава».

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