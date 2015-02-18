​Определился последний официальный партнер Баку-2015

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Операционный комитет первых Европейских игр Баку-2015 подписал контракт с Нахчыванским автомобильным заводом (НАЗ). Как сообщает Report, в период проведения первых Европейских игр Баку-2015 самый крупный автомобильный производитель НАЗ будет обладать исключительными правами в категории автомобильных марок.

Согласно контракту, НАЗ передаст право использования логотипа "Официальный автомобиль первых Европейских игр Баку-2015" в Европе и Китае китайской компании по производству автомобилей "Лифан". Компания предоставит 280 автомобилей марки "Лифан" с целью эксплуатации в период проведения Европейских игр.

Эти автомобили будут использоваться для перевозки некоторых клиентов, в том числе членов Национальных олимпийских комитетов, работников СМИ и сферы вещания.

Отметим, что официальными партнерами первых Европейских игр, которые состоятся 12-28 июня, являются Нахчыванский автомобильный завод (НАЗ), McDonald’s Azerbaijan, Tickethour, Milla, Sitecore, Motorola Solutions, Azersun Holding и сеть супермаркетов Bazarstore.