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    ​Операционный комитет I Европейских игр подписал с ЮНИСЕФ соглашение о сотрудничестве

    На церемонии приняли участие Азад Рагимов и Мари-Пьер Пуарье

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня между Операционным комитетом I Европейских игр "Баку 2015" и ЮНИСЕФ было заключено соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Report, на мероприятии в отеле "Fairmont" приняли участие министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор "Баку 2015" Азад Рагимов, а также региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Мари-Пьер Пуарье.

    Сначала было представлено видео о "Баку 2015" и ЮНИСЕФ. Затем стороны подписали соглашение о сотрудничестве и официальные лица ответили на интересующие журналистов вопросы.

    Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня в Баку и Мингячевире.

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