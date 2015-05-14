Олимпийская сборная США лишена медали из-за допинга

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет лишил мужскую сборную США серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4х100 м из-за употребления допинга одним из участников команды.

Report со ссылкой на Би-би-Си сообщает, что МОК обратился в Олимпийский комитет США с просьбой вернуть медали. В соответствии с международными правилами, вся команда может быть дисквалифицирована из-за употребления допинга одним из ее членов.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион мира Тайсон Гэй был дисквалифицирован на один год за употребление запрещенных препаратов.

Таким образом, теперь серебряные награды должны быть переданы команде Тринидада и Тобаго, а бронзовые - атлетам из Франции.