​Обнародована статистика телевещания I Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ За играми "Баку-2015" наблюдали 1,7 млрд. человек со всего мира. Как сообщает Report, об этом заявили в Европейском Олимпийском комитете.

В официальном заявлении говорится, что за играми наблюдали 832 семьи из 145 стран мира. Транслировали игры 38 европейских телеканалов и телестанций 53-х стран других континентов. Международный вещательный союз в период с 12-го по 28 июня осуществил 1000 часов прямого эфира.

Президент ЕОК Патрик Хикки отметил, что эти цифры еще раз свидетельствуют о большом интересе, который вызвали эти игры среди любителей спорта Европы и всего мира: "Во время игр мы сразу поняли, что эти спортивные состязания вызвали у телезрителей больший интерес, чем мы ожидали. Несколько телекомпаний обратились к нам с просьбой об увеличении трансляции игр, чем было согласовано раньше. Эти цифры позволят организаторам II Европейских игр в 2019 году заключить больше коммерческих договоров и договоров о трансляции этих игр".

П.Хикки отметил как отрадный факт и то, что игры "Баку-2015" стали одним из трех претендентов в номинации на лучшую прямую трансляцию на телеканале "Sportel TV". Он сказал, что это доказывает качественную трансляцию I Европейских игр.