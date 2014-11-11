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    Объявлена программа визита в Баку президента Международного олимпийского комитета

    Томас Бах проведет ряд встреч и осмотрит различные спортивные сооружения

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 19 ноября посетит Баку. Об этом Report сообщил главный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Агаджан Абиев.

    По его словам, Т.Бах присоединится к Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета. Президент МОК проведет ряд встреч и осмотрит различные спортивные сооружения. Он также ознакомится с ходом подготовки к I Европейским играм Баку-2015.

    Отметим, Томас Бах посетит Баку впервые.

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