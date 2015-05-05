​Национальный олимпийский комитет Азербайджана распространил заявление по поводу отчета "Amnesty International"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) сделал заявление по поводу отчета, распространенного Организацией международного права "Amnesty International" за 100 дней до начала I Европейских игр "Баку-2015".

В заявлении, поступившем в Report из НОК говорится, что данный отчет неточен и предвзят, и он является очередной диверсией против Азербайджана.

В заявлении говорится, что в размещенной в отчете информации и интервью президента Олимпийского комитета Швеции Стефана Линдерберга шведской газете "Aftonbladet" дается ложная информация о предстоящих в Баку I Европейских играх, что преследует целью очернить Азербайджан и дискредитировать Европейские игры в глазах общественности: "Мы сожалеем, что президент Олимпийского комитета Швеции выступил с подобным заявлением об Азербайджане. Отрицательное отношение этого человека к Азербайджану было заметно и во время прошедшей в Риме 8-й Генассамблеи Европейского олимпийского комитета в 2012 году.

Как признался сам президент Олимпийского комитета Швеции, во время выборов с участием 48-ми стран Олимпийский комитет Швеции был в числе 8-ми комитетов, выступивших против проведения Европейских игр в Баку, и против проведения игр Европейского континента в целом.

В заявлении также затронуты вопросы участия Олимпийского комитета Швеции на предстоящих Европейских играх и оплаты Операционным комитетом "Баку-2015" их расходов. Отмечается, что данный вопрос касается не только шведской команды, оплачиваются расходы за транспорт, проживание и питание представителей всех стран-участниц. По решению Европейского олимпийского комитета, применяемый во всех Олимпийских играх данный принцип касается также и Европейских игр "Баку-2015": "Двери Азербайджана открыты для всех. Надеемся, что после "Баку-2015", который запомнится своими достижениями, люди лучше узнают Азербайджан и будет покончено с подобными диверсионными действиями против нас".