​На первых Европейских Играх Украина будет представлена 243 спортсменами

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Украину на первых в истории Европейских играх, которые пройдут с 12 по 28 июня в столице Азербайджана, будут представлять 243 атлета в 19 из 20 видов спорта.

Как передает Report, такой состав национальной команды утвердил накануне Исполнительный комитет НОК Украины.

"Очень приятно, что Украина станет частью выдающегося исторического события в мире европейского спорта. На Европейских играх Украину будет представлять мощная команда, количественный состав которой фактически равен нашему представительству на летних Олимпийских играх", - отметил президент НОК Сергей Бубка.

В рамках Европейских игр более 6000 спортсменов из всех 50 стран Старого Света разыграют 253 комплекта наград в 20 видах спорта (среди которых - 16 олимпийских). В 11 видах спорта (велоспорт, стрельба из лука, легкая атлетика, бокс, плавание, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, пляжный волейбол, дзюдо и стрельба) будут разыграны лицензии на Олимпийские игры 2016 года.

Состав сборной Украины был сформирован с учетом полученных лицензий для участия в Играх, а также в соответствии с национальной системой отбора.