​"Минск 2019": Азербайджанский борец вышел в полуфинал - ОБНОВЛЕНО

Два азербайджанских борца греко-римского стиля провели встречи в четвертьфинале на II Европейских играх "Минск 2019".

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 87 кг Ислам Аббасов одолел венгра Виктора Лоринца (3:0) и вышел в полуфинал. В 1/2 финала он встретится с хорватом Иваном Хуклеком. Полуфиналы состоятся в 19:00 по бакинскому времени.

Сабах Шариати (130 кг) проиграл грузинскому представителю Якобу Каджа (4:10) и не смог пройти в полуфинал. Если соперник азербайджанского борца выйдет в финал, он сможет участвовать в утешительной встрече.

Орхан Нуриев (97 кг) в 1/8 финала поиграл представителю Австрии Даниэлю Гастлу. Гастл проиграл на очередном этапе, Нуриев потерял шанс выступить в утешительной встрече.

*** 13:29

Три азербайджанских борца греко-римского стиля провели игры 1/8 финала II Европейских играх "Минск 2019".

Как сообщает Report, Ислам Аббасов (87 кг) встретился с сербом Николаем Добревым. Победивший с большим счетом (8:0) азербайджанский борец вышел в 1/4 финала. В этом этапе он встретится с венгром Виктором Лоринцем.

Орхан Нуриев (97 кг) не смог сломить сопротивление австрийца Даниэля Гастла – 2:7.

Сабах Шариати (130 кг) смог одолеть хорвата Анте Милковича со счетом 3:0. В 1/4 финала его соперником станет грузинский спортсмен Якоб Каджа.