​Маттео Маруччи: Чемпионат по пляжному футболу в Баку может стать исторической вехой для этого спорта

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Первые Европейские игры, которые пройдут в Баку, могут содействовать внесению пляжного футбола в олимпийские виды спорта, заявил в интервью итальянскому изданию OlimpiAzzura капитан сборной Италии Маттео Маруччи.

"Есть надежда, что пляжный футбол станет олимпийским видом спорта. Честно говоря, я ожидал, что она может быть включена в программу Олимпийских игр после Рио-2016, та как Бразилия является родиной пляжного футбола. Я надеюсь, что начиная с Токио-2020 пляжный футбол может быть введен в ряд олимпийских дисциплинах", - заявил М.Маруччи.

Он подчеркнул, что на данный момент итальянская сборная входит в тройку сильнейших и престижных.

"Я надеюсь, что пляжный футболсможет со временем получить еще большую автономию, чем в футболе. Такие страны, как Бразилия, Испания и Португалия, имеют большую традицию в этом виде спорта, поэтому были ведущими за эти годы. Россияна основе конкретной программы в последнее время взяла направлением на развитие пляжного футбола, несмотря на суровые погодные условия", - подчеркнул итальянский спортсмен.

Говоря о группе, в которую попала Италия, капитан назвал ее "группой смерти" из-за России и Испании.

"Россия и Испания являются финалистами последнего чемпионата мира. Это дает нам представление о сложности тура", - сказал итальянец.

Чемпионат Европы по пляжному футболу состоится в последнюю неделю Европейских игр - с 24 по 26 июня, а 27-28 июня будет полуфинал и финал. За звание чемпиона в Баку будут бороться восемь европейских команд.