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Минск-2019: Кямран Шахсуварлы и Джавид Челебиев вышли в 1/8 финал

​Кямран Шахсуварлы и Джавид Челебиев вышли в 1/8 финал

Два боксера национальной команды Азербайджана вступили в борьбу на II Европейских Играх.

Как сообщает Report, в 1/16 финала Кямран Шахсуварлы (75 кг) встретился с грузинским спортсменом Георгием Харабадзе. Одержав убедительную победу со счетом 4:1, наш спортсмен вышел в 1/8 финала. На этом этапе он встретится с ирландцем Майклом Невиным, победившем британского боксера.

Джавид Челебиев тоже начал с победы над Николой Ивковичем (Босния и Герцеговина) - 5:0. Его соперник по 1/8 пока неизвестен.

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