​Илья Гришунин: Европейские Игры- самый важный старт для меня - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На первых Олимпийских играх в Баку в прыжках на батуте Азербайджан представят 4 гимнаста – два парня и две девушки. По программе Игр они выступят индивидуально и в синхронных прыжках.

Report представляет вниманию читателей интервью с официального сайта Федерацией гимнастики Азербайджана, взятое у одного из возможных участников Игр Ильи Гришунина.

- Расскажи, как ты начал заниматься гимнастикой. Почему выбрал именно этот вид спорта?

- Меня мама привела на гимнастику - прыжки на батуте, а я особо не выбирал. Потом затянуло и после этого я понял, что без этого жить не могу.

- Как ты думаешь, у тебя получилось бы в каком-либо другом виде спорта?

- Конечно. Во всех бы получилось, я думаю. Если у человека есть спортивный талант, то у него есть перспективы во всех видах спорта. Мне, например, нравятся прыжки в воду, спортивная гимнастика, бокс, футбол, хоккей…

- Что по-твоему самое важное в любом виде спорта?

- Желание и упорство. Потом уже режим и всё остальное – можно много разных аспектов перечислить. Но самое важное – это желание и стремление. Надо захотеть чего-либо достичь, а самое главное – понять, чего конкретно ты хочешь достичь.

- Как ты справляешься с эмоциями в день соревнований? Есть ли особые секреты самообладания?

- В последнее время я почему-то не переживаю. Наверное, я как-то отключаюсь от всех страхов, мысленно говорю себе, что не стоит бояться, что все остальные переживают то же самое. Это помогает.

- Насколько опасно заниматься профессиональным спортом, или это зависит только от вида спорта?

- Опасности подстерегают нас каждый день, но, если ты когда-либо получал травмы, в дальнейшем мозг автоматически анализирует как нужно падать, чтобы ничего не повредить. Инстинкт самосохранения срабатывает, даже тогда, когда ты этого не осознаешь.

- Есть ли у тебя кумир в спорте?

- Да, это Уле-Эйнар Бьорндален, норвежский биатлонист. Меня просто удивляет, как человек в свои сорок лет умудряется выиграть Олимпиаду. А тот факт, что он семикратный олимпийский чемпион одновременно поражает и вдохновляет.

- Расскажи о своих спортивных планах на ближайшее будущее.

- В планах – медали. Как минимум, хотелось бы завоевать бронзу на Европейских Играх. На командном чемпионате мира хотелось бы заработать лицензию на Олимпиаду-2016. Вот такие планы.

- Что для тебя Европейские Игры и как ты к ним готовишься?

- Для меня это абсолютно новое соревнование. Я готовлюсь к Играм очень серьезно, так как это будет самый важный мой старт. Тем более, что они будут проходить у нас дома. Поэтому подготовка идет даже на 200 процентов серьезнее.

- Если немного отойти от спорта – есть ли у тебя стремления или мечты, которые ты хочешь осуществить?

- У меня есть стремления – в музыке. Я сочиняю клубную музыку, микширую на компьютере. К сожалению, я не могу заниматься этим полноценно – как из-за времени, так и из-за других факторов. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу работать в этом направлении.

- Удается сочетать спорт с обычной жизнью?

- Иногда просто неохота делать что-либо, не хватает сил. Иногда не хватает времени. Но при желании можно и нужно выделить время.

- Расскажи нам про свою семью.

- У меня жена, ребенок, ему полтора года. Хорошие, замечательные, люблю их. Хочу еще двоих детей (смеется).

- Что обычно кричат тебе твои болельщики, и что хочется от них слышать?

- Мне бы хотелось, чтобы никто не кричал, потому что в нашем виде спорта это отвлекает (смеется). Если в футболе можно что-нибудь крикнуть, подсказать, то нам может подсказать только суперпрофессионал. Мне очень понравилась атмосфера на чемпионате мира в США: на фоне тихо играла музыка, болельщики все молчали. Эта музыка очень сильно помогала успокоиться.