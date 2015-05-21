Хенрик Урбась: Европейские игры - хороший шанс для Баку на подачу заявки для проведения Олимпиады 2028 года

Варшава. 21 мая. REPORT.AZ/ "То, что было сделано в Баку за короткий промежуток времени просто поражает".

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, об этом заявил руководитель польской миссии на первых Европейских играх "Баку-2015" Хенрик Урбась, оценивая работу азербайджанской стороны по подготовке к Евроиграм 12-28 июня.

"Какие великолепные спортивные объекты построили и реконструировали за этот короткий срок. Они напоминают наши стадионы, в которых проводились матчи EURO-2012 году. Особо хочу отметить ваш Олимпийский стадион, который напоминает Варшавский национальный стадион, арену для гимнастов и Центр водных видов спорта. Все эти объекты выполнены в современном стиле и будут еще долго служить азербайджанскому народу и мировому спорту", - уверен Х.Урбась.

Он напомнил, что несколько раз посещал Баку в связи с подготовкой к играм. "Я встречался там с людьми, принимавшими участие в организации Лондонской Летней Олимпиады в 2012 году. Это очень помогает в решении многих вопросов, так как люди, имеющие опыт в этом деле, дают очень полезные советы.

Глава польской делегации также указал, что проведение Европейских игр в Баку дает городу хороший шанс на подачу заявки для проведения Олимпийских игр 2028 года: "За Олимпийской деревней есть прекрасная возможность для расширения. Имея хорошие спортивные объекты у Баку будет гораздо больше шансов, чем было до проведения Европейских игр", - сказал он.