​Гоги Когуашвили: Главными нашими соперниками являются спортсмены из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Вчера, 13 июня, в Баку (Азербайджан) прошёл первый день первых Европейских игр. Российские борцы греко-римского стиля Степан Маранян, Евгений Салеев и Ислам Магомедов выиграли золотые медали.

Как передает Report, итоги дня специальному корреспонденту пресс-службы ЦСП Марку Шкоде подвел главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Агентство спортивной информации «Весь спорт» цитирует Гоги Когуашвили.

- Эти Европейские игры по атмосфере – как Олимпиада, - сказал Гоги Когуашвили.

– И состав участников очень сильный. Главными нашими соперниками являются спортсмены из республик бывшего СССР – Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, Украины. Да и западные страны тоже – Венгрия, Болгария и так далее – сильны. Завтра нам будет ещё сложнее, чем сегодня.

- Рассматриваете Европейские игры, как подготовку к Рио-де-Жанейро?

- Конечно. Но главным стартом нынешнего сезона станет сентябрьский чемпионат мира в Лас-Вегасе (США) – лицензионный на Олимпийские игры. И основными кандидатами на поездку в США станут как раз ребята, которые хорошо покажут себя в Баку. Европейские игры – это наша главная проверка перед чемпионатом мира. И сегодняшний день показал, что у нас очень талантливая молодежь. У нас довольно молодая команда. Самому младшему – 19 лет, самому старшему – 26 или 27, боюсь ошибиться. Средний возраст – 22-23 года.

- Если бы вам с утра сказали, что вечером российские борцы греко-римского стиля выиграют три золота, вы бы поверили?

- Скажу так. На Олимпийских играх в Пекине в 2008 году у нас в первый день было два золота – в весовых категориях до 55 и 60 кг. И мне тоже задавали такой вопрос. Конечно, три золота в четырех категориях – это очень сильный результат. Все наши чемпионы – Степан Маранян, Евгений Салеев и Ислам Магомедов – большие молодцы. Сегодня они сделали главное – принесли команде и стране золотые медали. Поэтому даже не хочу разбирать какие-то ошибки. Мы сделаем это в рабочем режиме. А пока просто ещё раз поздравляю ребят!

- Вам нравится организация и атмосфера соревнований в Баку?

- Да. Не к чему придраться, всё организовано великолепно. Транспорт, питание, размещение, проведение соревнований – всё на высочайшем уровне. В некоторых моментах даже лучше, чем на Олимпийских играх.