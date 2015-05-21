​Факел I Европейских игр доставлен в Гейчай - ФОТО

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр доставлен из Уджара в Гейчай.

Как сообщает Report, старт эстафете, начавшейся на улице Мехти Гусейнзаде, дал молодой активист района Рамиль Алиев.

За процессом наблюдали тысячи местных жителей, которые приветствовали факельщиков.

Собравшиеся на площади аплодисментами встретили поочередно принимавших эстафету спортсменов. Затем состоялась церемония зажжения факела. Принявший факел у девятого факельщика чемпион Азербайджана по греко-римской борьбе, победитель международного турнира, заслуженный тренер Намет Ширинов поднялся на сцену и зажег факел.

Символическую лампу зажгла двукратная чемпионка Азербайджана по таэквондо, победительница международных турниров Фидан Бабаева. Лампу передали начальнику Гейчайского районного управления молодежи и спорта Эльшану Ширинову. До окончания игр ее будут хранить в Центре Гейдара Алиева.

Затем факел отправили в Агдашский район.