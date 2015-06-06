Факел «Баку-2015» доставлен в Гобустанский национальный историко-художественный заповедник

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Последней остановкой факела «Баку-2015» перед вступлением в столицу, где будут проведены первые Европейские игры, 6 июня стал Гобустанский национальный историко-художественный заповедник.

Перед археологическим музеем начался заключительный этап эстафеты факела за пределами столицы. В эстафетном пробеге приняли участие Минаханым Байрамова, Айсель Исмайыллы, Имран Гасанов, Нильгюн Магеррамова, Адиль Алиев, Сулейман Махмудов, Камилла Байрамова, Эльхан Алиев. Пробег завершила лауреат международного конкурса, президентский стипендиат Лейла Зейналова, которая поднявшись на сцену, сооруженную на дороге, зажгла еще одну лампу «Баку-2015».

Церемония была продолжена художественной программой, посвященной «Баку-2015». Лампу, зажженную от факела «Баку-2015», музею вручила гид Гобустанского национального историко-художественного заповедника Нармин Гусейнли.

Участница факельной эстафеты Лейла Зейналова, делясь впечатлениями, сказала: «Замечательный день. Откровенно говоря, я очень взволнована. Быть факелоносцем в таком историческом месте, являющемся отголоском тысячелетий, нести символ первых Европейских игр и зажечь лампу на сцене – высокая честь. Очень рада тому, что в нашей стране проводятся Европейские игры, так как эти спортивные соревнования приумножат славу нашей страны. Желаю всем нашим спортсменам успехов».

Таким образом, факел «Баку-2015» готов вступить в столицу. 7 июня факел будет доставлен в Баку и до 12 июня – начала исторической церемонии открытия первых Европейских игр – будет путешествовать по достопримечательностям столицы.

Напомним, что факел первых Европейских игр «Баку-2015» был зажжен в Храме Огнепоклонников. 27 апреля в Баку состоялись его проводы и до 7 июня – возвращения в столицу, он преодолел расстояние около 5500 километров. В факельной эстафете принимают участие творческая команда из 150 человек, а также 132 транспортных средства. К эстафете привлечены более 1000 факелоносцев.