Азербайджанские спортивные журналисты в рамках визита в Минск посетили НОК Беларуси

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских спортивных журналистов, находящихся с визитом в Минске, где состоятся II Европейские Игры в 2019 году, посетила Национальный Олимпийский Комитет (НОК) Беларуси. Как сообщает Report, представители СМИ вначале ознакомились с музеем местного НОК.

Им была предоставлена информация о спортсменах, внесших большой вклад в успехи страны, олимпийское движение Беларуси. Среди них также есть олимпийский чемпион азербайджанец по происхождению Камандар Меджидов. Посредством больших мониторов была представлена информация о каждом спортсмене, размещенная на сайте НОК .

Журналисты также наглядно ознакомились с интерактивным разделом музея. Открыт огонь из орудий по различным целям, на пьедестале почёта были сделаны фотоснимки и автоматически опубликованы.

В музее также были продемонстрированы экспонаты - фотоснимки и одежда спортсменов, их кубки и медали, завоеванные на различных соревнованиях.

Затем пресс-секретарю НОК Беларуси Анастасии Марининой был преподнесен подарок министерства молодежи и спорта Азербайджана. Журналисты приняли участие в международной конференции по туризму.