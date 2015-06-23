Агаджан Абиев: Если два азербайджанских боксера завоюют золото, это будет большим успехом

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Восемь азербайджанских боксеров будут бороться за выход в финал. Если двое из четырех финалистов завоюют золото, это будет большим успехом".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый вице-президент Федерации бокса Азербайджана Агаджан Абиев, оценивая шансы азербайджанских боксеров на I Европейских играх "Баку-2015".

По его словам, свои успехи на международных соревнованиях за последние годы азербайджанские боксеры повторят и в "Баку-2015".

Делясь своими мыслями об организации I Европейских игр, А.Абиев отметил, что это действительно необычное событие: "Наши спортивные сооружения, спортивная инфраструктура действительно очаровывают. Президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки сказал, что Азербайджан превращается в олимпийский центр Европы. В действительности, Азербайджан превращается в олимпийский центр мира".

А.Абиев добавил, что Азербайджан продемонстрировал способность провести I Европейские игры на высоком уровне и представить свою культуру миру.