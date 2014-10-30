Состоялись показательные выступления по борьбе в рамках подготовки к Европейским играм "Баку -2015"

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В главном офисе Операционного комитета Европейских игр (ЕИ) "Баку-2015" состоялись показательные выступления с участием шести членов Азербайджанской национальной команды по борьбе. Как сообщает Report, спортсмены провели ряд товарищеских боев, продемонстрировав рабочей делегации из 500 человек свои способности и навыки технических приемов.

"Мы признательны Федерации Спортивной Борьбы Азербайджана, за то, что они, несмотря на тяжелый график, выделили время для показательных выступлений перед нашими сотрудниками. Несомненно, борьба будет одним из популярных видов спорта на Первых Европейских играх, которые пройдут в следующем году", - сказал главный операционный директор Операционного комитета ЕИ Саймон Клегг.

В мероприятии также принял участие главный секретарь Азербайджанской национальной команды по борьбе Аджар Джафаров, он комментировал ход показательных выступлений. "Наши молодые спортсмены получили возможность продемонстрировать свой талант членам команды "Баку-2015". Мы с нетерпением ждем, когда будем представлять Азербайджан на ЕИ и надеемся, что наша страна испытает гордость за своих представителей", - отметил А.Джафаров.

В течение шести дней соревнования по борьбе на ЕИ будут проходить в Спортивном комплексе им. Гейдара Алиева. 24 золотые медали будут разыграны среди 480 спортсменов.