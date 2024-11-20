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Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение

Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Средний коридор, играет все более важную роль в условиях изменившейся геополитической обстановки.
COP29
20 ноября 2024 г. 17:41
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Средний коридор, играет все более важную роль в условиях изменившейся геополитической обстановки.

Об этом Report заявила заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта Майя Марчич.

"Средний коридор приобретает все большее значение. Нам необходимо найти устойчивое решение, особенно после войны в Украине. Речь идет не только о развитии инфраструктуры. Ключевым элементом также является цифровизация. Подписанная в Баку декларация внесла значительный вклад в укрепление сотрудничества, что позволяет нам работать над созданием полностью устойчивого коридора. Конечно, существуют определенные проблемы, но совместная работа, как было продемонстрировано сегодня, позволяет преодолевать их и раскрывать огромный потенциал этого маршрута", - отметила Марчич.

Она подчеркнула, что развитие транспортной устойчивости является важным шагом для достижения целей Парижского соглашения. "Транспорт генерирует около пятой части глобальных выбросов CO2. Поэтому все стороны должны объединить усилия, чтобы сократить выбросы как в секторе авиации, так и морских и наземных перевозок. Сегодняшние дискуссии показали, что мировое сообщество осознает эту необходимость и готово действовать", - сказала она.

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Версия на английском языке European Commission: Middle Corridor gains increasing significance
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəsmisi: Orta Dəhliz getdikcə böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır

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