Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования

Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования.

Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report заявила министр по вопросам жилищного строительства Уганды Персис Принцесс Намуганза.

Она отметила, что, несмотря на ускоренный переход экономики Уганды на "зеленые рельсы", многим странам Африки требуется климатическое финансирование.

"Вопрос финансирования очень важен, потому что это приведет к появлению организованных поселений, которые смогут осуществлять деятельность без нанесения ущерба окружающей среде. Эти меры дорогостоящие", - сказала она.