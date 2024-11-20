Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив

16:57

Развитые страны должны, как минимум, удвоить существующую цель климатического финансирования в 100 млрд долларов США.

Об этом Report заявил министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер.

Министр отметил, что в борьбе с изменением климата необходимо предпринимать более амбициозные шаги и расширять источники финансирования: "Этот показатель (100 млрд долларов США) недостаточен. Напротив, целью должно быть увеличение этой цифры как минимум в 2 раза. Но даже такое увеличение не удовлетворит всех. Финансирование должно включать как прямое, так и косвенное".

Кумер также обратил внимание на климатическую деятельность Словении. Он добавил, что в прошлом году его страна увеличила климатическое финансирование на 40%.

Он подчеркнул, что Словения проводит активную политику по декарбонизации и расширения использования возобновляемых источников энергии.

По его словам, меры, принятые Словенией, служат формированию климатически устойчивой модели развития и могут служить примером для других стран.