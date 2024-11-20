Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата

Чехия надеется на скорейшее достижение амбициозных целей в области борьбы с изменением климата.

Чехия надеется на скорейшее достижение амбициозных целей в области борьбы с изменением климата.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал заместитель министра окружающей среды Чехии Петр Голуб.

"Нам необходимо расширить базу финансовых взносов развитых стран для обеспечения наиболее нуждающихся", - сказал замминистра, отметив, что ожидает от Азербайджана продвижения этих инициатив.

Он также подчеркнул, что Чехия подготовила стратегию по концепции чистого нуля и уже начала ее реализацию. "Мы подготовили стратегию по переходу к нулевому уровню выбросов, так что мы на пути к выполнению целей ЕС в 2030 году и переходу к чистому нулю к 2050 году", - подытожил он.