Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию

Средний коридор представляет собой выгодную альтернативу стандартным маршрутам из Европы в Азию.

Средний коридор представляет собой выгодную альтернативу стандартным маршрутам из Европы в Азию.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал генеральный секретарь Международного транспортного форума (ITF) Ким Ён Тэ.

По его словам, Средний коридор является одним из наиболее реалистичных вариантов, соединяющих Азию и Европу.

"Такие страны, как Азербайджан, Турция и страны Черноморского бассейна, действительно сосредоточены на развитии этого коридора. Дискуссии на этот счет сейчас очень своевременны, поскольку на традиционных маршрутах мы сталкиваемся с большим количеством неопределенности", - сказал он.