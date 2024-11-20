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Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию

Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию Средний коридор представляет собой выгодную альтернативу стандартным маршрутам из Европы в Азию.
COP29
20 ноября 2024 г. 16:27
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию

Средний коридор представляет собой выгодную альтернативу стандартным маршрутам из Европы в Азию.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал генеральный секретарь Международного транспортного форума (ITF) Ким Ён Тэ.

По его словам, Средний коридор является одним из наиболее реалистичных вариантов, соединяющих Азию и Европу.

"Такие страны, как Азербайджан, Турция и страны Черноморского бассейна, действительно сосредоточены на развитии этого коридора. Дискуссии на этот счет сейчас очень своевременны, поскольку на традиционных маршрутах мы сталкиваемся с большим количеством неопределенности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ITF-in baş katibi: "Orta Dəhliz Avropadan Asiyaya standart marşrutlara sərfəli alternativdir"
Версия на английском языке ITF Secretary General: Middle Corridor profitable alternative to standard routes from Europe to Asia

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