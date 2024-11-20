Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм

Кыргызстан испытывает серьезные последствия изменения климата, это влияет не только на водные ресурсы, но и на фауну, сельскохозяйственные угодья и общий экологический баланс региона. Очевидно и негативное воздействие на туризм.

Кыргызстан испытывает серьезные последствия изменения климата, это влияет не только на водные ресурсы, но и на фауну, сельскохозяйственные угодья и общий экологический баланс региона. Очевидно и негативное воздействие на туризм.

Об этом в интервью Report заявил председатель Фонда поддержки развития туризма в Кыргызстане Кылычбек Рысалиев.

"В частности, являющееся природной достопримечательностью нашей страны и привлекательное для туристов Иссык-Куль испытывает снижение уровня воды", - сказал Рысалиев.

По его словам, снижение уровня воды в Иссык-Куле связано с использованием воды, стекающей в озеро с гор, для сельскохозяйственного орошения. Для решения этой проблемы страна активно переходит на капельное орошение.

В то же время таяние ледников остается серьезной угрозой. За последние десятилетия Кыргызстан потерял около 15% своих ледников.

“Эти ледники аккумулируют воду зимой и снабжают нас с весны до осени. Их исчезновение наносит урон не только нашей экономике, но и всей Центральной Азии. Мы прилагаем усилия для их восстановления и сохранения, потому что без этого обмеление озера неизбежно," – подчеркнул он.

Рысалиев также отметил, что изменение климата влияет на все сферы жизни Кыргызстана. Поэтому усилия по сохранению природных ресурсов являются приоритетом для развития устойчивого туризма в Кыргызстане.