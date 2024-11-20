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Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана

Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана Туристы из Кыргызстана проявляют большой интерес к посещению Азербайджана.
COP29
20 ноября 2024 г. 13:16
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана

Туристы из Кыргызстана проявляют большой интерес к посещению Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил председатель Фонда поддержки развития туризма в Кыргызстане Кылычбек Рысалиев.

"Фонд был создан в конце 2021 года по указу президента Кыргызстана и начал активно работать с 2022 года. За два с половиной года была проделана значительная работа по привлечению туристов и развитию инфраструктурных проектов в сфере туризма. Одной из ключевых задач фонда является привлечение инвестиций, в том числе для реализации зеленых технологий в горах, которые занимают 94% территории страны", - сказал он.

Как отметил Рысалиев, Кыргызстан уделяет большое внимание бережному отношению к природным ресурсам страны.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, председатель фонда подчеркнул важность налаживания прямого авиасообщения между Баку и Бишкеком. Это будет способствовать увеличению взаимного туристического потока.

"Мы видим растущий интерес кыргызстанцев к Азербайджану. Многие наши граждане хотели бы посетить вашу страну, в свою очередь, мы ждем туристов из Азербайджана. Для этого мы разработали ряд проектов, обеспечивающих безопасность и комфорт для них. Например, создали информационные стенды в аэропорту и организовали маршруты GoBus, которые позволяют добираться до нужных мест на комфортабельных микроавтобусах по приемлемой цене,” – рассказал Рысалиев.

По его словам, Кыргызстан предлагает разнообразные формы туризма для гостей.

"В первую очередь, это посещение столицы с экскурсиями на специально организованных автобусах, где туристы могут слушать аудио-гид о достопримечательностях. Кроме того, наша страна славится своими природными красотами: горными ущельями, экотропами и, конечно, уникальным озером Иссык-Куль – одним из главных чудес Центральной Азии", - сказал он.

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