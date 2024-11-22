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Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики 17:06
Бизнес
22 ноября 2024 г. 17:44
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики

Азербайджанские предприниматели могут наладить в Кыргызстане производство товаров массового потребления, особенно текстильных изделий.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.

"Помимо энергетики, я настоятельно советую азербайджанским предпринимателям присмотреться к нашей стране для производства товаров массового потребления, особенно текстиля. Кыргызстан обладает квалифицированной рабочей силой, что делает эту сферу особенно выгодной. Кроме того, у нас есть возможности для организации выпуска высокотехнологичной продукции, ориентированной на рынок Евразийского союза (ЕАЭС), членом которого мы являемся. Это открывает доступ к большим рынкам стран-участниц", - сказал заместитель председателя Кабмина.

Он также назвал сельское хозяйство, логистику и энергетику в числе перспективных отраслей для создания совместных предприятий: "Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать любые инвестиционные предложения".

В качестве перспективного направления для инвестиций Байсалов выделил гидроэнергетику.

"У нас много рек, и некоторые створы для строительства гидроэлектростанций все еще свободны. Также стоит обратить внимание на сферу возобновляемых источников энергии. Например, для солнечных электростанций наши горные районы обеспечивают более высокую интенсивность солнечной радиации, чем традиционные солнечные регионы, такие как пустыни Ближнего Востока. Ветряные электростанции также имеют значительный потенциал", - сказал он.

Касаясь льгот для азербайджанских предпринимателей, Байсалов сообщил что помимо льготных режимов в свободных экономических зонах, они готовы обсуждать индивидуальные налоговые условия и другие формы прямой финансовой поддержки для каждого конкретного проекта.

С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan eyes establishing joint ventures with Azerbaijan in agriculture, logistics and energy sectors
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Azərbaycanla aqrar, logistika və enerji sahələrində birgə müəssisələr yaratmaq istəyir

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