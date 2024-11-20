Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ

Таджикистан, обладая уникальными водными и гидроэнергетическими ресурсами, сталкивается с серьезными вызовами, связанными с климатическими изменениями. В условиях глобального потепления и ускоренного таяния ледников в горных районах страны, где сосредоточ

Таджикистан, обладая уникальными водными и гидроэнергетическими ресурсами, сталкивается с серьезными вызовами, связанными с климатическими изменениями. В условиях глобального потепления и ускоренного таяния ледников в горных районах страны, где сосредоточены крупнейшие запасы пресной воды, проблемы устойчивого управления ресурсами становятся особенно актуальными. Как одна из ключевых стран Центральной Азии, Таджикистан стремится не только адаптироваться к новым вызовам, но и активно участвовать в международном сотрудничестве для борьбы с изменениями климата.

На полях конференции СОР29 в Баку первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшед Шоимзода в эксклюзивном интервью агентству Report рассказал о том, как страна справляется с таянием ледников, какие инициативы предпринимаются для устойчивого управления водными ресурсами, и почему региональная кооперация имеет ключевое значение. В ходе беседы также обсуждались перспективы таджикско-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере и значимость своевременного климатического финансирования.

- Какие вызовы стоят перед Таджикистаном в сфере водных ресурсов в условиях климатических изменений?

-Таджикистан является наиболее богатой страной по запасам водных ресурсов среди стран Центральной Азии. Мы формируем 60% водных запасов всей Центральной Азии, и наши реки играют ключевую роль для региона. Однако ситуация неоднозначна. В южной части Таджикистан находится в верховьях рек, которые полностью формируются здесь и обеспечивают водой страны региона. В то же время на севере мы уже оказываемся в низовьях и частично зависим от водных ресурсов, поступающих из других стран.

Климатические изменения уже оказывают серьёзное влияние и особую угрозу представляет таяние ледников. Наша страна на 93% покрыта горами и Таджикистан справедливо называют родиной ледников. Здесь расположен крупнейший континентальный ледник в мире. Однако из-за изменения климата за последние 30 лет страна потеряла более тысячи микроледников. Это невосполнимые потери, которые существенно влияют на водный баланс региона. В связи с чем требуется принятие срочных мер.

-Какие усилия прилагает Таджикистан для борьбы с изменениями климата, и насколько важна региональная кооперация?

- Для Таджикистана климатические изменения – это не просто модная тема, а суровая реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Их негативное воздействие особенно ощутимо через водные ресурсы. Последние пять лет показывают, насколько изменения климата усиливаются именно посредством воды. По статистике, 74% последствий глобальных климатических изменений связаны с водой, а в Таджикистане этот показатель превышает 80%.

В условиях таких вызовов наша страна активно изучает климатические процессы и предпринимает меры для адаптации. Однако для устранения последствий изменений климата исключительно национальных усилий недостаточно. Проблемы, которые носят региональный и глобальный характер, требуют объединения усилий стран.

Крайне важно выработать четкие механизмы сотрудничества, включая финансовую поддержку, экологические инициативы и развитие инфраструктуры. Только при объединении ресурсов и опыта можно эффективно бороться с изменениями климата и адаптироваться к новым реалиям.

- Достаточно ли развитые страны выделяют средств на борьбу с климатическими изменениями, и насколько справедливо распределено финансирование?

- Азербайджан как организатор мероприятия справедливо сделал акцент на вопросах финансирования, и мы полностью поддерживаем эту позицию. К сожалению, в климатическом финансировании существуют серьёзные проблемы. Несмотря на громкие заявления международных финансовых партнёров о выделении средств, процесс их передачи странам часто затягивается. В результате, когда деньги доходят до адресатов, многие адаптационные мероприятия уже устаревают.

Финансирование должно быть не только достаточным, но и своевременным. Без адекватного и оперативного финансирования бороться с изменениями климата и их последствиями будет невозможно. Современные вызовы требуют быстрого реагирования и долгосрочной финансовой поддержки.

- Как Вы оцениваете текущее состояние таджикско-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере?

- Я присутствовал на открытии Центра чистой энергии, который Азербайджан создал совместно с UNIDO и ECO. Эта инициатива, а также идея создания "зеленого коридора" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, близка и важна для нас. Мы полностью ее поддерживаем, и уже на уровне министров двух стран велись обсуждения возможностей сотрудничества в этой области.

Таджикистан обладает уникальным гидроэнергетическим потенциалом, из которого сейчас используется лишь 5%. При этом 95% нашей энергетики уже является зелёной. Если мы сможем задействовать наш полный потенциал, то его будет достаточно для покрытия энергетических потребностей Центральной Азии в четыре раза.

Инициативы Азербайджана по созданию транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с Европой, открывают для нас новые возможности. Мы сможем доставлять нашу зеленую энергию не только в соседние страны, но и в Европу. Если 20 лет назад это казалось технически невозможным, то сегодня благодаря удешевлению технологий этот проект становится вполне реальным.

Ещё одна важная область сотрудничества – освоение полезных ископаемых. Недавно на заседании межправительственной комиссии наши страны обсуждали вопросы в этом направлении. Мы только начинаем активно развивать добычу минеральных ресурсов, тогда как Азербайджан обладает богатым опытом в этой сфере. В этом аспекте мы видим огромный потенциал для дальнейшего взаимодействия.

- Какой главный результат вы ожидаете от СОР29, и как вы оцениваете уровень организации мероприятия?

- Мы, представители сферы энергетики и водных ресурсов, приехали на СОР29, чтобы подчеркнуть важность этих тем. Воздействие изменений климата особенно ощутимо через воду, и это касается всех сфер. Уникальность воды в её универсальности: она нужна везде – даже солнечные панели требуют воды для элементарного обслуживания. Мы не видим ни одной отрасли, где можно было бы обойтись без этого ресурса.

Наша главная миссия на СОР29 – добиться того, чтобы обсуждения переросли в реальные действия. Особое внимание мы уделяем ледникам, которые являются естественными хранилищами воды. Благодаря нашей инициативе следующий год объявлен ООН Годом горных ледников. Мы хотим донести, что вода – это источник жизни, и её необходимо беречь.

Что касается организации мероприятия, она была на высшем уровне. Начиная с аэропорта, шаттлов, и заканчивая общей чистотой – все продумано, несмотря на количество участников, которое в некоторые дни доходило до 70 тысяч. Это мой четвертый СОР, и мне есть с чем сравнить. Организация действительно впечатляет.