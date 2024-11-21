Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем

Делегаты на СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем.

Делегаты на СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал генеральный директор Национального центра по изучению растительного покрова и борьбе с опустыниванием (NCVC) Халед бин Абдулла Алабдулкадер.

По его словам, мероприятие организовано на высшем уровне. "Это очень крупное мероприятие с большим количеством участников, все они серьезно настроены на поиск решений и продуктивное сотрудничество", - сказал он.

Халед бин Алабдулкадер отметил, что впервые приехал в Азербайджан не как турист, восхитившись преображением Баку в рамках подготовки к СОР29.

"Чувствуется, что Азербайджан приложили много усилий для организации этого мероприятия. Я ценю это. Я замечаю изменения во всем с момента, как приземлился в бакинском аэропорту, в транспортной системе и во всем остальном", - подытожил он.