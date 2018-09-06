Звезда фильма "Терминатор" скончался в США

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Американский артист и племянник 35-го президента США - Джона Кеннеди - Кристофер Лоуфорд умер в возрасте 63 лет, передает Report со ссылкой на издание TMZ. Сообщается, что тело артиста нашли в студии йоги.

По имеющейся информации, мужчина скончался по "естественным причинам". Кристофер Лоуфорд получил широкую известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Терминатор — 3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля" и других. Кроме того, Лоуфорд работал журналистом в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы снятия" - стала бестселлером по версии New York Times.