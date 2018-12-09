Житель Великобритании случайно купил чашу, возраст которой 4000 лет - ФОТО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Англичанин Карл Мартин купил гончарную чашу, украшенную рисунком антилопы, и использовал ее в качестве подставки под зубные щетки, пока случайно не узнал, что ее возраст – 4 000 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает LiveScience.

Чаша привлекла внимание Карла, когда он прогуливался по блошиному рынку - там он приобрел ее вместе с горшком за 5 долларов.

Лишь несколько лет спустя, устроившись работать в аукционный дом, Мартин обратил внимание на древние лоты, которые были очень похожи на его подставку для зубной щетки. Экспертный анализ подтвердил, что чаша была создана 4000 лет назад на территории современного Афганистана.

"Это означает, что ей около 4000 лет — сосуд был сделан за 2000 лет до рождения Христа", - сказал Карл Мартин. "Это потрясающе. Как чаша оказалась на распродаже автомобилей в Южном Дербишире, я никогда не узнаю".