​Заснувшая на подоконнике второго этажа лиса удивила жителей Лондона

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Лиса, заснувшая на подоконнике второго этажа, удивила жителей лондонского района Ноттинг-Хилл.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

Как отмечает газета, городские лисицы славятся своим дерзким поведением, а этой конкретной лисе удалось еще и достоверно «изобразить» уличную кошку.

В отличие от большинства лондонских лисиц, выходящих на улицы британской столицы по ночам, лиса заснула на подоконнике днем.

Нарушительницу спокойствия заметила сестра мэра Лондона Бориса Джонсона. Рэйчел Джонсон рассказала, что лиса наделала много шума в Ноттинг-Хилле. Она также назвала удачей то, что никто не попытался застрелить животное.