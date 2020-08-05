Японские ученые работают над вакциной от COVID-19 при помощи шелковичных червей

В течение этого финансового года, то есть до 31 марта 2021 года, пройдут испытания вакцины на животных

Вакцина от COVID, основа которой – полученный в личинке шелкопряда белок, должна стать высокоэффективной и недорогой.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости глава проекта, профессор Университета Кюсю в Японии Такахиро Кусакабэ.

На поверхности коронавируса есть так называемый спайковый протеин S, он группируется по три и именно он образует те самые "шипы" на поверхности вируса, при помощи которых происходит заражение.

"С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден", - сказал профессор.

В тело шелкопряда внедряют бакуловирус, который заражает только насекомых, но безвреден для человека, с встроенной в него генной информацией коронавируса. Через несколько дней после этого в теле шелковичного червя "вырастает" белок, очень похожий на спайковый S-протеин коронавируса.

"Сейчас мы разрабатываем вакцину двух видов – в виде инъекции и для приема перорально".

Ученый считает, что его метод позволит производить "высокоэффективную вакцину в больших количествах, чем обычные вакцины". К тому же цена ее будет в пределах противогриппозной вакцины – несколько тысяч иен (несколько десятков долларов). В течение этого финансового года, то есть до 31 марта 2021 года, пройдут испытания вакцины на животных.