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Космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию "Тяньгун"

Космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" Китайская орбитальная станция "Тяньгун" пострадала от столкновения с космическим мусором. Удар повредил солнечные панели, из-за чего на станции возникли перебои с электричеством.
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25 апреля 2024 г. 05:09
Космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию Тяньгун

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" пострадала от столкновения с космическим мусором. Удар повредил солнечные панели, из-за чего на станции возникли перебои с электричеством.

Как передает Report государственное информагентство КНР "Синьхуа", об инциденте сообщило Китайское агентство пилотируемой космонавтики (CMSA).

"Основной модуль "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун" пострадал от частичной потери электропитания из-за удара космического мусора о силовые кабели солнечного крыла", — отмечается в сообщении.

В CMSA не раскрыли, что именно врезалось в орбитальную станцию — обломки космических аппаратов или фрагменты микрометеоритов.

С момента запуска в 2021 году "Тяньгун" неоднократно выполнял маневры уклонения от космического мусора.

В "Синьхуа" подчеркнули, что КНР расширил возможности по точному прогнозированию орбит космической станции и низкоорбитальных целей, а также оптимизировал процедуры предупреждения и предотвращения космических столкновений, снизив уровень ложных тревог на 30%.

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