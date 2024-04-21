В Германии панельные дома времен ГДР признали памятниками архитектуры

Панельные дома, которые строили в Германии во времена социализма, признали памятниками архитектуры.

Панельные дома, которые строили в Германии во времена социализма, признали памятниками архитектуры.

Как передает Report , об этом сообщает Bild.

Речь идет о панельных домах Wohnungsbauserie 70 (WBS 70), которые разработали в 1970 году в ГДР, а в 1973-м началось их строительство.

До 1990 года в Восточной Германии передали в пользование около 1,3 миллиона новых квартир. С тех пор многие из них были снесены, однако в стране осталось несколько оригинальных домов проекта WBS 70.

Глава службы по охране памятников Лейпцига Клаус Йештедт добавил, что в Ростоке, Дрездене, Гере, Галле и Бернау целые панельные микрорайоны признали памятниками.