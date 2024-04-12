Ученые допустили массовую потерю спутников из-за солнечных бурь

Солнечные бури способны отклонить спутники на низкой околоземной орбите на сотни километров от их траекторий. Проблема затрагивает не только небольшие аппараты, но и такие крупные объекты, включая МКС и китайскую космическую станцию Тяньгун.

Солнечные бури способны отклонить спутники на низкой околоземной орбите на сотни километров от их траекторий. Проблема затрагивает не только небольшие аппараты, но и такие крупные объекты, включая МКС и китайскую космическую станцию Тяньгун.

Как передает Report , об этом говорится в материале портала Space.com.

"На высоте 500 километров мы можем определять положение спутников с точностью до двух сантиметров. Но на более низких высотах это становится большой проблемой", — отметил в беседе с изданием генеральный директор калифорнийской спутниковой компании GeoOptics Алекс Солтман.

Эффект связан с тем, что вспышки на Солнце увеличивают плотностью верхних слоев атмосферы Земли. Эти перепады могут сбить спутники с курса, причем сильнее всего воздействие солнечного ветра проявляются на высоте около 400 километров и ниже. МКС находится именно на этом расстоянии от планеты, а Тяньгун расположена лишь на 25 километров выше.

Солнечное воздействие сильно затрудняет прогнозирование орбитальных маневров из-за меняющегося профиля сопротивления аппаратов. Подготовка к маневрам требует нескольких дней. Примерно за такое же время Земли достигают выбросы солнечной плазмы, которые обычно происходят неожиданно.

Ученые ожидают, что нынешний солнечный цикл, 25-й с начала наблюдений, достигнет своего максимума в конце этого года. С момента последнего максимума в 2014 году количество спутников на орбите увеличилось в семь раз. Поэтому во время близящегося пика солнечных бурь не исключена потеря контроля или даже утрата множества аппаратов, предупредили специалисты.