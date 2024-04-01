О нас

В Пакистане запретили использовать красные ковровые дорожки на официальных мероприятиях

В Пакистане запретили использовать красные ковровые дорожки на официальных мероприятиях Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ввел запрет на использование красных ковровых дорожек на официальных мероприятиях.
Это интересно
1 апреля 2024 г. 04:41
В Пакистане запретили использовать красные ковровые дорожки на официальных мероприятиях

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ввел запрет на использование красных ковровых дорожек на официальных мероприятиях.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, такое решение было принято на фоне серьезных экономических проблем, с которыми сталкивается Пакистан.

Правительство опубликовало уведомление, в котором уточняется, что использование красной дорожки на дипломатических мероприятиях будет ограничено исключительно протокольными целями.

Ранее Шариф и его кабинет министров добровольно решили отказаться от своих зарплат и льгот. Президент страны Асиф Али Зардари также решил не получать зарплату.

Спустя несколько недель после вступления в должность Шариф объявил о мерах жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов.

Эти меры включают запрет на покупку автомобилей класса люкс, требование к министрам путешествовать эконом-классом и самостоятельно оплачивать счета за коммунальные услуги, а также требование к ним не останавливаться в пятизвездочных отелях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanda rəsmi tədbirlərdə qırmızı xalçadan istifadə qadağan edilib

Самое читаемое

После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi