В Пакистане запретили использовать красные ковровые дорожки на официальных мероприятиях

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ввел запрет на использование красных ковровых дорожек на официальных мероприятиях.
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Правительство опубликовало уведомление, в котором уточняется, что использование красной дорожки на дипломатических мероприятиях будет ограничено исключительно протокольными целями.
Ранее Шариф и его кабинет министров добровольно решили отказаться от своих зарплат и льгот. Президент страны Асиф Али Зардари также решил не получать зарплату.
Спустя несколько недель после вступления в должность Шариф объявил о мерах жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов.
Эти меры включают запрет на покупку автомобилей класса люкс, требование к министрам путешествовать эконом-классом и самостоятельно оплачивать счета за коммунальные услуги, а также требование к ним не останавливаться в пятизвездочных отелях.