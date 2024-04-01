В Пакистане запретили использовать красные ковровые дорожки на официальных мероприятиях

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ввел запрет на использование красных ковровых дорожек на официальных мероприятиях.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ввел запрет на использование красных ковровых дорожек на официальных мероприятиях.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, такое решение было принято на фоне серьезных экономических проблем, с которыми сталкивается Пакистан.

Правительство опубликовало уведомление, в котором уточняется, что использование красной дорожки на дипломатических мероприятиях будет ограничено исключительно протокольными целями.

Ранее Шариф и его кабинет министров добровольно решили отказаться от своих зарплат и льгот. Президент страны Асиф Али Зардари также решил не получать зарплату.

Спустя несколько недель после вступления в должность Шариф объявил о мерах жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов.

Эти меры включают запрет на покупку автомобилей класса люкс, требование к министрам путешествовать эконом-классом и самостоятельно оплачивать счета за коммунальные услуги, а также требование к ним не останавливаться в пятизвездочных отелях.