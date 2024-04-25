О нас

Ученые ускорили производство синтетических алмазов в сотни раз

Ученые ускорили производство синтетических алмазов в сотни раз Южнокорейские ученые из Ульсанского национального института науки и технологий разработали новый метод быстрого производства синтетических алмазов. Он позволяет получить кристалл всего через 150 минут.
Это интересно
25 апреля 2024 г. 03:37
Ученые ускорили производство синтетических алмазов в сотни раз

Южнокорейские ученые из Ульсанского национального института науки и технологий разработали новый метод быстрого производства синтетических алмазов. Он позволяет получить кристалл всего через 150 минут.

Как сообщает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В природе алмазы образуются в течение миллиардов лет под действием огромного давления и высоких температур. Существующие технологии синтеза алмазов занимают несколько недель и также требуют давления в несколько десятков тысяч атмосфер.

В новом исследовании команда использовала способ, основанный на жидких металлах при давлении в одну атмосферу.

Снижение необходимого давления было достигнуто с помощью тщательно разработанной смеси из галлия, железа, никеля и кремния, разогретой до 1025°C. Жидкий состав находился внутри графитового корпуса с вакуумной системой, способной очень быстро нагревать и охлаждать металл с помощью метана и водорода.

Эти условия заставляют атомы углерода из метана проникать в расплавленный металл и служить атомами будущих алмазов. Всего через 15 минут небольшие фрагменты кристаллов начинают всплывать из металла, а за 2,5 часа его поверхность покрывается сплошной алмазной пленкой.

Ученые считают, что разработанный ими процесс можно масштабировать для выращивания огромных алмазных листов, используя другие металлы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi