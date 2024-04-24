Лесные пожары в Сибири могут понизить температуры в Евразии на 0,3 градуса Цельсия

Японские климатологи выяснили, что учащение лесных пожаров в южных регионах Сибири и Дальнего Востока под действием глобального потепления приведет к тому, что средние температуры на севере Евразии снизятся примерно на 0,3 градуса Цельсия.

Японские климатологи выяснили, что учащение лесных пожаров в южных регионах Сибири и Дальнего Востока под действием глобального потепления приведет к тому, что средние температуры на севере Евразии снизятся примерно на 0,3 градуса Цельсия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Университета Хоккайдо.

"Проведенные нами расчеты показали, что выбросы аэрозолей в результате пожаров в Сибири приведут к снижению температуры в большом числе уголков Северного полушария, а также к ухудшению качества воздуха в тех регионах, куда будут дуть ветра из охваченных пожарами сибирских лесов. Это в очередной раз подчеркивает тот сильный эффект, который оказывают аэрозоли на климат и качество воздуха", - заявил доцент Университета Хоккайдо (Япония) Теппей Ясунари, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Японские климатологи обратили внимание на то, что лесные пожары выбрасывают в атмосферу большое число частиц золы и аэрозолей, которые не только ухудшают качество воздуха, но и рассеивают солнечный свет и тепло, что снижает температуры на Земле. Проведенные ими расчеты указали, что удвоение объема выбросов аэрозолей, связанных с лесными пожарами, приведет к тому, что к 2030 году температуры на севере Евразии будут в среднем на 0,3 градуса Цельсия ниже, чем они были бы при отсутствии этих возгораний. При этом в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока этот охлаждающий эффект будет значительно выше - он составит порядка 0,6 градуса Цельсия.

В дополнение к этому исследователи обнаружили, что ухудшение качества воздуха будет каждый год уносить десятки тысяч жизней и накладывать серьезные дополнительные расходы на медицинские службы России, Китая и Японии, чей совокупный ежегодный объем составит порядка $10 млрд. Это в очередной раз подчеркивает необходимость усиления мер, нацеленных на борьбу с стихийными лесными пожарами в Евразии, подытожили климатологи.