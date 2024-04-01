Американский геофизик: Человечеству придется отнять високосную секунду от суток в 2029 году

Замедление вращения ядра Земли в комбинации с таянием ледников Антарктики и Гренландии приведет к тому, что в 2029 году человечеству впервые придется сократить, а не увеличить продолжительность суток 30 июня или 31 декабря на секунду.

Замедление вращения ядра Земли в комбинации с таянием ледников Антарктики и Гренландии приведет к тому, что в 2029 году человечеству впервые придется сократить, а не увеличить продолжительность суток 30 июня или 31 декабря на секунду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют расчеты американского геофизика Данкана Эгнью, опубликованные в научном журнале Nature.

"Проведенные нами расчеты показывают, что человечеству впервые придется отнять високосную секунду от UTC в 2029 году, если учесть то, как на вращение Земли влияет характер движения пород в ее ядре, а также процесс таяния приполярных ледников", - пишет исследователь.

Д. Эгнью пришел к такому выводу при анализе того, как различные процессы в недрах Земли и на ее поверхности влияют на скорость вращения планеты вокруг своей оси и продолжительность суток.

В прошлом ученые считали, что длина суток на Земле плавно растет, что связано с замедлением ее вращения в результате гравитационных взаимодействий между нашей планетой и Луной.

Проведенные профессором расчеты показали, что на типичную длину суток влияет не только то, насколько сильно ускоряется вращение Земли в результате работы пока неизвестных нам геофизических процессов в ее ядре, но и то, с какой скоростью тают ледники Гренландии и Антарктики.

Их исчезновение ведет к перераспределению массы с полюсов в сторону экватора планеты, в результате чего вращение Земли дополнительно замедляется.